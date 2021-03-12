Lenovo готовит смартфон с поддержкой быстрой зарядки до 110 Вт

Последний выпуск смартфонов Lenovo датирован маем прошлого года. Настало время обновить арсенал устройств, а поэтому в сети появляется все больше информации о новых устройствах. Так, в сертификационном агентстве засветился один из таких смартфонов. Многие аналитики уверены, что это модель Lenovo Legion 2. Но самое интересное то, что аппарат будет поддерживать быструю зарядку вплоть до 110 Вт.

Кстати, даже появилась информация, как компании удалось это реализовать. Для быстрой зарядки Lenovo пришлось разделить аккумулятор на две части, причем каждый из них заряжается от отдельного порта. Если в первой версии устройства быстрая зарядка была мощностью 45 Вт, то во второй итерации устройства, теперь имеем: 65 Вт + 45 Вт, то есть в сумме — 110 Вт.

Сам игровой девайс будет работать на чипсете Snapdragon 888. Также ожидается наличие достаточного объема оперативной памяти и возможность настройки под себя пользовательского интерфейса. А вот о стоимости данного девайс и доступности за пределами Поднебесной, информации пока нет.