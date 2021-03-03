Lenovo готовит преемника модели Legion

В социальной сети Weibo представители Lenovo опубликовали тизер нового смартфона, который станет преемником игрового девайса – Lenovo Legion. Речь идет о модели Lenovo Legion 2 Pro, главной фишкой которого станет пара активных кулеров для охлаждения. На рекламном плакате так и написано: “двойная регулируемая система охлаждения с турбонаддувом”.

Из других известных на данный момент технических характеристик, можно говорить о наличии чипсета Snapdragon 888. А вот даты, когда может пройти презентация устройства, пока нет, но состоится это точно весной. Сам производитель говорит, что это устройство без компромиссов и касается это самых требовательных игр.

Ранние утечки говорят о наличии 16 ГБ ОЗУ, а также AMOLED-дисплея с возможной частотой обновления до 144 Гц. Питаться Lenovo Legion 2 Pro будет от аккумулятора на 5 000 мАч. А вот в качестве внутренней памяти будет выступать хранилище стандарта UFS 3.1. В качестве оперативной памяти будет выступать модуль LPDDR5.