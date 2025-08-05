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LEGO выпустит набор по мультфильму «ВАЛЛ-И»

Можно собрать ВАЛЛ-И, ЕВУ, робота-уборщика, таракана, ботинок-горшок и кубик мусора.

Компания LEGO готовит к выпуску набор с главными героями мультфильма «ВАЛЛ-И» от Pixar. Уже сейчас можно оформить предзаказ.

Набор состоит из 811 деталей, из которых можно собрать ВАЛЛ-И, ЕВУ, робота-уборщика, таракана, ботинок-горшок и кубик мусора.

Фигурки ВАЛЛ-И, ЕВЫ и уборщика будут подвижными. У них можно менять положение головы и рук, а также двигать гусеницами и щеткой.

В продажу набор «WALL-E and EVE» поступит 1 сентября и будет стоить $69,99 (~5600 рублей).

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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