LEGO выпустит набор по мультфильму «ВАЛЛ-И»

Компания LEGO готовит к выпуску набор с главными героями мультфильма «ВАЛЛ-И» от Pixar. Уже сейчас можно оформить предзаказ.

Набор состоит из 811 деталей, из которых можно собрать ВАЛЛ-И, ЕВУ, робота-уборщика, таракана, ботинок-горшок и кубик мусора.

Фигурки ВАЛЛ-И, ЕВЫ и уборщика будут подвижными. У них можно менять положение головы и рук, а также двигать гусеницами и щеткой.

В продажу набор «WALL-E and EVE» поступит 1 сентября и будет стоить $69,99 (~5600 рублей).