Новый набор LEGO воссоздал финальную битву из The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Эпическое сражение между Линком, принцессой Зельдой и Ганоном среди руин замка.
Редакция The GEEK сегодня в 20:10

LEGO представила набор (77093) по игре The Legend of Zelda: Ocarina of Time — культовому тайтлу 1998 года, который до сих пор остается самым высокооцененным проектом в истории Metacritic.

Набор состоит из 1003 деталей. Он воссоздает финальную битву Линка и Зельды с Ганоном в руинах замка. В комплект входят минифигурки Линка, Зельды, Ганондорфа, сборная фигурка Ганона и фея Нави. Кроме того, для Линка есть Высший меч, Хайлийский щит и Мегатонный молот.

В конструкции предусмотрен интерактивный элемент, при нажатии на него руины замка раскрываются, а из-под обломков появляется Ганон в обличии монстра.

Продажи набора LEGO The Legend of Zelda: The Final Battle стартуют 1 марта 2026 года. Цена — $130.

