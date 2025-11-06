LEGO анонсировала первый набор по Star Trek | The GEEK
LEGO анонсировала первый набор по Star Trek

В наборе Enterprise-D есть минифигурки Пикара, Дейты, Ворфа и других персонажей.
Ник Денвер сегодня в 22:29

LEGO анонсировала первый в истории набор по вселенной Star Trek. Модель состоит из 3600 деталей и представляет собой масштабную копию звездолёта Enterprise-D из сериала The Next Generation.

Размер конструкции — около 60 см в длину, 27 см в высоту и 48 см в ширину. У модели съёмный командный модуль, шаттл Type-15 и подставка для демонстрации.

В комплект входят девять минифигурок: капитан Пикар (с чайной чашкой), Дейта (с котом Спотом), Ворф, Райкер, Трой и другие персонажи.

Стоимость набора в США — $399 и €379 в Европе. Покупатели, оформившие заказ с 28 ноября по 1 декабря, получат дополнительный мини-набор с шаттлом Type-15 и фигуркой Ро Ларен.

