LEGO представила набор «Пиратский корабль Джека Воробья» из 2862 деталей

LEGO представила крупный набор по мотивам «Пиратов Карибского моря». Из 2862 деталей можно собрать модель пиратского корабля капитана Джека Воробья с открывающейся каютой, вращающимися пушками и штурвалом.

Размер собранной модели — 64 × 64 × 23 см. Корабль можно установить как на отдельную подставку, так и просто на полку. В комплекте идёт восемь мини-фигурок, включая Джека Воробья, Уилла Тёрнера, Элизабет Суонн и Гектора Барбоссу.

Конструктор рассчитан на лиц старше 18 лет, в продаже появится 15 сентября по цене $380.