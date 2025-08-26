LEGO представила набор «Пиратский корабль Джека Воробья» из 2862 деталей | The GEEK
LEGO представила набор «Пиратский корабль Джека Воробья» из 2862 деталей

В сентябре выйдет набор LEGO по «Пиратам Карибского моря» с кораблём и мини-фигурками главных героев.
Вадим Майков сегодня в 22:13

LEGO представила крупный набор по мотивам «Пиратов Карибского моря». Из 2862 деталей можно собрать модель пиратского корабля капитана Джека Воробья с открывающейся каютой, вращающимися пушками и штурвалом.

Размер собранной модели — 64 × 64 × 23 см. Корабль можно установить как на отдельную подставку, так и просто на полку. В комплекте идёт восемь мини-фигурок, включая Джека Воробья, Уилла Тёрнера, Элизабет Суонн и Гектора Барбоссу.

В набор входят восемь мини-фигурок персонажей фильма, включая Уилла Тёрнера, Элизабет Суонн и Гектора Барбоссу.

Конструктор рассчитан на лиц старше 18 лет, в продаже появится 15 сентября по цене $380.

