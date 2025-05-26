LEGO на ногах: Nike показала первые кроссовки из коллаборации — и это огонь

Nike и LEGO показали первые изображения коллаборации и это не просто кроссовки, а настоящий гибрид стиля и ностальгии. Первая модель в линейке — Nike Air Max Dn «Tour Yellow», выполнена в насыщенном жёлтом цвете с акцентами в духе конструктора LEGO.

На язычке красный лейбл LEGO, а на пятке лицо классического минифигурки. Кроме того, в подошве вставки с фирменными логотипами. Верх выполнен из текстиля с выпуклой текстурой, напоминающей пины конструктора. Отдельное внимание к специальной упаковке: белая коробка со схемой по сборке и секциями внутри.

Официальный запуск ожидается в августе 2025 года, вместе с первой партией одежды и других моделей.