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LEGO на ногах: Nike показала первые кроссовки из коллаборации — и это огонь

Первый официальный релиз коллаборации уже засветился с фирменной коробкой и деталями LEGO в подошве.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 22:28

Nike и LEGO показали первые изображения коллаборации и это не просто кроссовки, а настоящий гибрид стиля и ностальгии. Первая модель в линейке — Nike Air Max Dn «Tour Yellow», выполнена в насыщенном жёлтом цвете с акцентами в духе конструктора LEGO.

На язычке красный лейбл LEGO, а на пятке лицо классического минифигурки. Кроме того, в подошве вставки с фирменными логотипами. Верх выполнен из текстиля с выпуклой текстурой, напоминающей пины конструктора. Отдельное внимание к специальной упаковке: белая коробка со схемой по сборке и секциями внутри.

LEGO на ногах: Nike показала первые кроссовки из коллаборации — и это огонь
LEGO на ногах: Nike показала первые кроссовки из коллаборации — и это огонь

Официальный запуск ожидается в августе 2025 года, вместе с первой партией одежды и других моделей.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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