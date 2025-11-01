Новый набор LEGO воссоздал финальную битву в «Человеке-пауке 3» с Тоби Магуайром

LEGO анонсировала новый набор, вдохновленный одной из самых зрелищных сцен фильма «Человек-паук 3» (2007) с Тоби Магуайром — финальной битвой супергероя с Веномом и Песочным Человеком.

Набор состоит из 201 детали и включает в себя три минифигурки — Человек-паук, Веном и Песочный Человек. Он входит в серию LEGO | Marvel Epic Moment, посвященную ключевым сценам из фильмов Marvel.

Продажи набора LEGO Spider-Man vs. Sandman (76334) начнутся 1 января 2026 года. Стоимость составит $25 (~2 000 рублей).

Напомним, в мае LEGO представила новый игровой набор по «Человеку-пауку 2», воссоздав битву с Доктором Осьминогом на поезде.