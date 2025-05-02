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LEGO воссоздала знаменитую сцену «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром в новом наборе

Он появится в продаже с 1 августа.

LEGO представила новый игровой набор, вдохновленный одной из самых запоминающихся сцен фильма «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром — битву супергероя и Доктора Осьминога на поезде. Он получил название «Spider-Man vs. Doc Ock Subway Train Scene».

Набор включает 393 детали и четыре фигурки персонажей: Человека-паука, Доктора Осьминога, Джей Джона Джеймсона и тети Мэй. В комплекте с минифигуркой Питера Паркера идут две головы — одна в маске, другая без нее.

Собранная модель вагона имеет габариты 23×8×5 см. В настоящее время принимаются предзаказы. В продаже набор появится 1 августа и обойдется в $55 (~4 600 рублей).

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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