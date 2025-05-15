Lego выпускает набор Красти Бургер по мотивам «Симпсонов»

Lego анонсировала новый набор из серии Icons по мотивам «Симпсонов». Следом за домом семьи и магазином «На скорую руку» (англ. Kwik-E-Mart) выйдет Красти Бургер — знаменитая закусочная из мультсериала.

В набор входит 1635 деталей. Внутри — кухня, зал с кассами, туалет, проезд для авто и уличная вывеска. Также есть машина Гомера в виде клоун-мобиля с открывающимся салоном.

Продажи стартуют 1 июня для участников Lego Insiders. В обычную розницу набор поступит 4 июня по цене $209.

Покупатели, оформившие заказ с 1 по 7 июня, получат подарочный мини-набор «Гостиная Симпсонов» — 123 детали: диван, ковёр, стол с лампой, телефон, пульт и фирменный стакан из Красти Бургер.