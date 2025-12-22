В старой банке Nesquik нашли коллекционную фигурку LEGO за сотни долларов

В соцсетях завирусилась история о необычной находке фанатов LEGO. Двое детей обнаружили редкую минифигурку в старой банке какао Nesquik, выпускаемого компанией Nestlé в 2001 году. Внутри оказался маскот бренда — кролик Квики из LEGO.

Фигурка относится к короткой коллаборации Nestlé и LEGO, которая проводилась в 2000–2001 годах. Тогда минифигурки вкладывались в банки с какао-порошком в отдельных регионах и распространялись ограниченное время. Но особенность находки в необычной конструкции головы: она состоит из нескольких элементов и выглядит нетипично для классических LEGO-минифигурок.

Сегодня такие фигурки считаются редкими коллекционными предметами. На вторичном рынке «распечатанные» экземпляры продаются в диапазоне от 50 до 100 долларов. Фигурка в запечатанном пакете может стоить более 300 долларов, а итоговая цена зависит от состояния упаковки и сохранности деталей.

Еще одна из коллабораций на ebay / The GEEK

Отдельное внимание фанатов привлек дизайн кролика. В комментариях пользователи шутят, что фигурка выглядит «проклято», сравнивают её с ночным оживающим артефактом и отмечают странную «шлемообразную» конструкцию головы.

Несмотря на ироничную реакцию, для коллекционеров LEGO такая находка считается настоящей удачей и напоминанием о забытых маркетинговых коллаборациях начала 2000-х.