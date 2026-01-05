LEGO начинает новую эпоху: показаны «умные» кубики с чипом внутри

LEGO показала на CES 2026 Smart Brick — новую «умную» деталь формата 2×4, внешне не отличимую от обычного кубика. Внутри кубика — чип, динамик и набор сенсоров, позволяющих деталям реагировать на происходящее в игре.

Smart Brick работает автономно, без смартфона и приложений. Кубик поддерживает беспроводную зарядку и взаимодействует с другими элементами конструктора и минифигурками. В зависимости от сценария он может воспроизводить звуки, световые эффекты и менять поведение сборки. Например, при движении корабля активируется звук двигателей, а появление персонажа запускает его реплику.

Технология получила название Smart Play и, по заявлению компании, станет самым крупным обновлением базовой механики LEGO за последние десятилетия.

Первые наборы с Smart Brick выйдут 1 марта 2026 года в линейке LEGO Star Wars. В стартовый пул войдут интерактивные версии X-Wing, TIE Fighter и тронного зала Императора.

Расширение технологии на другие серии ожидается позже, но конкретные сроки LEGO пока не называет.

Видео