Новости

Умные часы Amazfit Bip 6 с AMOLED-дисплеем и GPS вышли в России за 7999 рублей

Автономность до 14 дней, AMOLED-дисплей и поддержка Bluetooth-звонков.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 14:28

Компания Amazfit объявила о старте продаж в России новой модели смарт-часов Bip 6. Продажи начнутся 29 апреля 2025 года. Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предыдущими поколениями.

Часы получили 1,97-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит. Устройство поддерживает до 140 спортивных режимов, оснащено новым датчиком здоровья BioTracker 6.0 и поддерживает навигацию через пять спутниковых систем с антеннами круговой поляризации.

Время автономной работы составляет до 14 дней при стандартном использовании и до 32 часов при постоянном включении GPS.

Корпус выполнен из армированного полимерного материала с алюминиевой рамкой, масса устройства составляет 27,9 грамма. Amazfit Bip 6 защищены от воды по стандарту 5 ATM и поддерживают офлайн-карты для навигации. Среди других функций — голосовой ассистент, возможность отвечать на звонки через Bluetooth и расширенные функции женского здоровья через интеграцию с сервисом Wild.AI.

Amazfit Bip 6 будут получать обновления Android в течение трёх лет и патчи безопасности в течение шести лет.

Цена и доступность

В России Amazfit Bip 6 оценены в 7999 рублей. Устройство появится в официальном магазине Amazfit на Wildberries, а также в сетях ДНС и Ситилинк.

Теги: 
Источник:
The GEEK
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Представлен Р-ТАБ — российский планшет от создателей Р-ФОН
сегодня в 11:39
Перевод с характером: Яндекс Браузер научился озвучивать видео, сохраняя эмоции
сегодня в 10:38
Новые фото макетов iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro появились в сети
сегодня в 10:22
GOG добавил 5 классических игр серии Star Wars в программу сохранения
вчера в 21:44
Apple выпустила iOS 18.5 beta 4
вчера в 20:31
CMF Phone 2 Pro представлен официально: OLED-дисплей, съёмная крышка и аксессуары на 3D-принтере
вчера в 18:39
«ВКонтакте» упростила верификацию профилей и сообществ
вчера в 16:13
В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара
вчера в 16:06
Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025
вчера в 11:44
iPhone 17e под вопросом: Apple сомневается в продолжении серии
вчера в 10:25

Обзоры на The GEEK