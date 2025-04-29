Умные часы Amazfit Bip 6 с AMOLED-дисплеем и GPS вышли в России за 7999 рублей

Компания Amazfit объявила о старте продаж в России новой модели смарт-часов Bip 6. Продажи начнутся 29 апреля 2025 года. Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предыдущими поколениями.

Часы получили 1,97-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит. Устройство поддерживает до 140 спортивных режимов, оснащено новым датчиком здоровья BioTracker 6.0 и поддерживает навигацию через пять спутниковых систем с антеннами круговой поляризации.

Время автономной работы составляет до 14 дней при стандартном использовании и до 32 часов при постоянном включении GPS.

Корпус выполнен из армированного полимерного материала с алюминиевой рамкой, масса устройства составляет 27,9 грамма. Amazfit Bip 6 защищены от воды по стандарту 5 ATM и поддерживают офлайн-карты для навигации. Среди других функций — голосовой ассистент, возможность отвечать на звонки через Bluetooth и расширенные функции женского здоровья через интеграцию с сервисом Wild.AI.

Amazfit Bip 6 будут получать обновления Android в течение трёх лет и патчи безопасности в течение шести лет.

Цена и доступность

В России Amazfit Bip 6 оценены в 7999 рублей. Устройство появится в официальном магазине Amazfit на Wildberries, а также в сетях ДНС и Ситилинк.