Леди Гага сыграет в продолжении «Джокера»

Леди Гага рассказала в Твиттере, что сыграет в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом. В сети уже появился официальный промо-тизер картины. Кого именно сыграет Гага, пока неизвестно, но есть предположения, что она займёт место Харли Квинн, которую до этого играла Марго Робби.

Уже сейчас подтвердились слухи, что лента станет мюзиклом, а за её постановку будет отвечать Тодд Филлипс.

Картина получила подзаголовок «Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux), а релиз запланирован на 4 октября 2024 года.

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