Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight

Проект продолжал кинотрилогию Кристофера Нолана.
Редакция The GEEK сегодня в 14:48

Джокер в исполнении Хита Леджера мог появиться в видеоигре Batman: The Dark Knight, которая должна была продолжить кинотрилогию «Бэтмена» Кристофера Нолана. Об этом свидетельствуют раскадровки отменённого проекта, опубликованные на Reddit.

Согласно утечке, действие игры разворачивалось бы после событий фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». По сюжету Брюс Уэйн возвращается в Готэм, а Джокер находится в лечебнице Аркхэм. На опубликованных материалах злодей заперт в камере и наблюдает за Бэтменом.

В одном из эпизодов Джокер пытается подставить Бэтмена, проткнув мирного жителя бэтарангом и переложив ответственность за убийство на героя.

Batman: The Dark Knight задумывалась как экшен-стелс с открытым миром. Разработкой игры занималась студия Pandemic Studios. Проект был запущен в сентябре 2006 года и планировался к выходу одновременно с финальной частью кинотрилогии Нолана.

Однако в ходе производства команда столкнулась с серьёзными трудностями. В результате стало ясно, что проект не будет готов к декабрю 2008 года, и Electronic Arts приняла решение об отмене разработки. После закрытия проекта права на игры по вселенной Бэтмена перешли к Warner Bros.

