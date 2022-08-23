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Новости

Копия приложения «Альфа-банка» появилась в App Store

В App Store появилась копия приложения «Альфа-банка» под названием «Деньги пришли». Разработчиком выступила несвязанная с санкционным банком дочка ООО «Артконсьерж». Разницы с оригинальным приложением Альфа-Банка нет, а коды авторизации приходят от самого банка.

Интересно, что ранее под названием «Деньги пришли» выпускался подкаст, который создавали Илья Красильщик и Александр Поливанов совместно с «Альфа-банком».

В апреле 2022 года приложение «Альфа-банка» было удалено из App Store и Google Play из-за санкций США.

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Источник:
App Store

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