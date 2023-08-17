Консоль Lenovo Legion Go показали на официальных изображениях

Ранее инсайдеры уже заявляли, что Lenovo работает над портативной игровой консолью для конкуренции со Steam Deck и ASUS ROG Ally, но тогда не было информации как будет выглядеть устройство. Сегодня профильное издание Windows Report опубликовало официальные рендеры этого девайса, которое получит название Lenovo Legion Go Gaming Handheld.

Судя по изображениям, грядущая новинка возьмёт лучшее, что есть у конкурентов, а именно: расположение кнопок как у ASUS ROG Ally, трекпад как у Steam Deck, съёмные джойстики и откидную подставку как у Nintendo Switch. Кроме этого, Legion Go предложит больший дисплей с диагональю 8-дюймов и поддержкой сенсорного ввода.

Что касается «железа», консоль получит высокопроизводительную однокристальную систему AMD Phoenix по типу той, что применяется в ROG Ally, что гарантирует запуск требовательных ПК-игр класса ААА. Помимо этого, на корпусе устройства можно рассмотреть два порта USB-C, слот microSD, разъём для наушников, кнопки управления и вентиляционные отверстия, которые расположены на большой площади девайса. В качестве операционной системы будет установлена Windows 11.

Когда состоится анонс консоли, пока неизвестно.