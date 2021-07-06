Nintendo обновила Switch. Она выйдет 8 октября

Nintendo анонсировала новую версию портативной консоли Switch. Главное отличие от прошлой версии стал 7-дюймовый OLED-экран с разрешением 720p и более тонкие рамки вокруг дисплея. При этом общий размер остался без изменений. Также улучшению подверглась звуковая система, а встроенная память для хранения данных увеличилась до 64 ГБ.

Новинка совместима с джойконами предыдущего поколения и сохранила возможность подключения к телевизору через док-станцию. Максимальное разрешение составит 1080p с частотой кадров 60 fps.

Обновлённая версия Nintendo Switch появится в продаже 8 октября. Новинка будет доступна в белом, черном и красно-синем цвете по цене 350 евро (около 30 тысяч рублей).

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