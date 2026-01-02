Вышли глобальные версии смартфонов OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15 F

Компания OPPO представила линейку смартфонов Reno 15 на глобальном рынке. В нее вошли сразу четыре устройства: Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15 F.
Характеристики OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15F
|OPPO Reno 15
|OPPO Reno 15 Pro
|OPPO Reno 15 Pro Max
|OPPO Reno 15F
|Габариты
|158×74.83×7.77/7.89 мм, 197 г
|151.21×72.42×7.99/8.13 мм, 187/188 г
|161.26×76.46×7.65 мм, 205 г
|158×74.93×8.14/8.27 мм, 195/202 г
|Дисплей
|6,59 дюймов, AMOLED, 2760 ×1256 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1200 нит
|6,32 дюйма, AMOLED, 2640 ×1216 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1800 нит
|6,78 дюймов, AMOLED, 2772 ×1272 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1800 нит
|6,57 дюймов, AMOLED, 2372 ×1080 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1400 нит
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|MediaTek Dimensity 8450
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|ОЗУ
|8/12 ГБ LPDDR5X
|12 ГБ LPDDR5X
|8/12 ГБ LPDDR4X
|Память
|256/512 ГБ UFS 3.1
|512 ГБ UFS 3.1
|128/256/512 ГБ UFS 3.1
|Камеры
|Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, OIS; сверхширик — 8 Мп, f/2.2, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус
|Основная — 200 Мп, f/1.8, OIS; телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, OIS; сверхширик — 50 Мп, f/2.0, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус
|Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; макро — 2 Мп, f/2.4; сверхширик — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус
|Аккумулятор
|6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
|6200 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
|6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
|7000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
|ОС
|ColorOS 16.0
|Водозащита
|IP66, IP68 и IP69
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 6, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.4 LE, 2×nanoSIM, eSIM, NFC
|Wi-Fi 5, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.1 LE, 2×nanoSIM, eSIM, NFC
Глобальные OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max — переименованные «китайцы» Reno 15C, Reno 15 и Reno 15 Pro соответственно. При этом с технической точки зрения смартфоны полностью повторяют китайские версии. Главное отличие — поддержка eSIM, которая появилась в глобальных моделях. Также для международного рынка сократили количество доступных расцветок корпуса.
Цены
- OPPO Reno 15 F (8/256 ГБ) — $437 (~35 000 рублей);
- OPPO Reno 15 F (12/256 ГБ) — $468 (~37 500 рублей);
- OPPO Reno 15 (12/256 ГБ) — $562 (~45 000 рублей);
- OPPO Reno 15 (12/512 ГБ) — $625 (~50 000 рублей);
- OPPO Reno 15 Pro (12/256 ГБ) — $655 (~52 400 рублей);
- OPPO Reno 15 Pro Max (12/512 ГБ) — $780 (~62 400 рублей).
Комментарии в Телеграм