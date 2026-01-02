Вышли глобальные версии смартфонов OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15 F

Компания OPPO представила линейку смартфонов Reno 15 на глобальном рынке. В нее вошли сразу четыре устройства: Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15 F.

Характеристики OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15F

OPPO Reno 15 OPPO Reno 15 Pro OPPO Reno 15 Pro Max OPPO Reno 15F Габариты 158×74.83×7.77/7.89 мм, 197 г 151.21×72.42×7.99/8.13 мм, 187/188 г 161.26×76.46×7.65 мм, 205 г 158×74.93×8.14/8.27 мм, 195/202 г Дисплей 6,59 дюймов, AMOLED, 2760 ×1256 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1200 нит 6,32 дюйма, AMOLED, 2640 ×1216 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1800 нит 6,78 дюймов, AMOLED, 2772 ×1272 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1800 нит 6,57 дюймов, AMOLED, 2372 ×1080 пикселей, до 120 Гц, 100% DCI-P3, 1400 нит Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 MediaTek Dimensity 8450 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ОЗУ 8/12 ГБ LPDDR5X 12 ГБ LPDDR5X 8/12 ГБ LPDDR4X Память 256/512 ГБ UFS 3.1 512 ГБ UFS 3.1 128/256/512 ГБ UFS 3.1 Камеры Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, OIS; сверхширик — 8 Мп, f/2.2, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус Основная — 200 Мп, f/1.8, OIS; телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, OIS; сверхширик — 50 Мп, f/2.0, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; макро — 2 Мп, f/2.4; сверхширик — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус Аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт 6200 мАч, быстрая зарядка 80 Вт 6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт 7000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт ОС ColorOS 16.0 Водозащита IP66, IP68 и IP69 Связь и интерфейсы Wi-Fi 6, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.4 LE, 2×nanoSIM, eSIM, NFC Wi-Fi 5, LTE, 5G, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.1 LE, 2×nanoSIM, eSIM, NFC

Глобальные OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max — переименованные «китайцы» Reno 15C, Reno 15 и Reno 15 Pro соответственно. При этом с технической точки зрения смартфоны полностью повторяют китайские версии. Главное отличие — поддержка eSIM, которая появилась в глобальных моделях. Также для международного рынка сократили количество доступных расцветок корпуса.

OPPO Reno 15, Reno 15 Pro и Reno 15 Pro Max

Цены

OPPO Reno 15 F (8/256 ГБ) — $437 (~35 000 рублей);

OPPO Reno 15 F (12/256 ГБ) — $468 (~37 500 рублей);

OPPO Reno 15 (12/256 ГБ) — $562 (~45 000 рублей);

OPPO Reno 15 (12/512 ГБ) — $625 (~50 000 рублей);

OPPO Reno 15 Pro (12/256 ГБ) — $655 (~52 400 рублей);

OPPO Reno 15 Pro Max (12/512 ГБ) — $780 (~62 400 рублей).