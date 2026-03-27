Пресс-фото и характеристики Infinix GT 50 Pro утекли в сеть

Инсайдер Роланд Квандт опубликовал официальные пресс-фото и ключевые характеристики нового игрвоого смартфона Infinix GT 50 Pro.

Согласно его данным, устройство получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2644×1208 пикселей. За производительность будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Его дополнят 12 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ.

Основная камера будет представлена 50-Мп сенсором со светосилой f/1.59. На задней панели также расположится широкоугольный модуль на 8 Мп. Для селфи предусмотрена 13-Мп фронталка.

Автономность GT 50 Pro обеспечит аккумулятор на 6150 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт. Кроме того, по словам инсайдера, смартфон получит Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, водозащиту IP64 и подсветку на задней панели.

О сроках начала продаж и стоимости новинки пока не сообщается.