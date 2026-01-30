OPPO Reno 15 5G и Reno 15 F вышли в России: цены | The GEEK
OPPO Reno 15 5G и Reno 15 F вышли в России: цены

OPPO официально представила в России смартфоны серии Reno 15 — с продвинутыми камерами, аккумуляторами до 7000 мАч, поддержкой 5G и защитой IP69.
Редакция The GEEK сегодня в 10:00

В России официально представлены новые смартфоны серии OPPO Reno 15. В линейку вошли две модели — OPPO Reno 15 5G и OPPO Reno 15 F. Обе новинки дебютировали на глобальном рынке в начале января.

Базовый OPPO Reno 15 5G получил 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, Snapdragon 7 Gen 4 и батарею на 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт.

OPPO Reno 15 5G

Камеры Reno 15 5G включают 50-Мп основу с OIS, 50-Мп телеобъектив, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп фронтальную камеру с автофокусом.

OPPO Reno 15 F получил 6,57-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, Snapdragon 6 Gen 1 и более ёмкий аккумулятор на 7000 мАч с зарядкой 80 Вт. Его набор камер состоит из 50-Мп основного модуля с OIS, 8-Мп сверхширика, 2-Мп макро и 50-Мп фронталки.

OPPO Reno 15 F

Обе модели поддерживают сети 5G, две nanoSIM, eSIM, NFC, оснащены водозащитой IP69 и работают из коробки на ColorOS 16.0 (Android 16).

OPPO Reno 15 5G («Сумеречный синий» и «Сияющий белый») / OPPO Reno 15 F («Сумеречный синий» и «Сияющий синий»)

Цены в России:

  • OPPO Reno 15 5G (12/256 ГБ) — 42 999 рублей;
  • OPPO Reno 15 5G (12/512 ГБ) — 45 999 рублей;
  • OPPO Reno 15 F (8/256 ГБ) — 27 999 рублей;
  • OPPO Reno 15 F (12/512 ГБ) — 37 999 рублей.

Позже на российском рынке выйдет OPPO Reno 15 Pro 5G.

