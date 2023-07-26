KIVI представила кронштейны VESA с пожизненной гарантией

Компания KIVI представила новую серию кронштейнов для телевизоров и мониторов с креплением VESA и пожизненной гарантией на российском рынке.

Кронштейны отличаются практичным дизайном и по словам производителя, прекрасно впишутся в современные дома и офисы.

Новая линейка кронштейнов представлена тремя сериями:

Basic – серия фиксированных и наклонных кронштейнов отличающаяся удобной конструкцией для быстрой и легкой установки; Motion – наклонно-поворотные кронштейны. Угол наклона составляет от +3°до -15°, а угол поворота от +90° до -90°; Slim – линейка фиксированных кронштейнов с минимальным расстоянием 17 мм от стены и граничным весом до 50 кг. Стальная конструкция с порошковым покрытием от появление царапин и ржавчины.

Продукция уже доступна для приобретения в фирменном магазине KIVI на платформе OZON, а также в партнерских розничных сетях. Стоимость начинается от 960 рублей.