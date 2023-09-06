KIVI показала первый в мире LEGO телевизор для детей

32-дюймовый LCD-телевизор KIVI KidsTV выделяется панелью и подставкой, выполненными в стиле LEGO, что придает устройству уникальный дизайн.

Дисплей телевизора защищен закаленным стеклом, что обеспечивает надежную защиту от случайных ударов футбольным мячом и другими повседневными воздействиями. Ножки устройства крепятся с помощью специальных комплектных наклеек.

KIVI KidsTV поддерживает разрешение Full HD и оснащен технологией Low Blue Light, которая помогает защитить глаза от вредного синего света, излучаемого экраном. Кроме того, в телевизоре имеется встроенный ночник.

Телевизор Kivi KidsTV появится в продаже до конца 2023 года.