Китайские власти запретили чиновникам использовать iPhone с сентября 2023 года. В настоящее время использование iPhone запрещено в большинстве китайских ведомств и государственных компаниях, по крайней мере, в восьми провинциях. Чиновники должны использовать смартфоны китайских брендов в качестве замены iPhone.

Издание Bloomberg отмечает, что масштаб запрета до сих пор неизвестен. Также неясно, какой степени строгости придерживаются ограничения и как их соблюдают.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал запрет iPhone в Китае “неуместным возмездием”