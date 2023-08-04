Китайские таможенники задержали мужчину с приклеенными 68 айфонами

Мужчина попытался незаконно ввезти в Китай целых 68 подержанных айфонов, но его план был раскрыт таможенниками. Сотрудники таможни обратили внимание на странную походку мужчины и решили провести более тщательный досмотр.

При досмотре выяснилось, что мужчина прикрепил смартфоны к своим ногам, животу и талии, используя скотч. Попытка скрыть контрабандные товары таким образом не прошла незамеченной.

Сейчас правоохранительные органы Китая рассматривают это дело. Если будет установлено, что мужчина действительно занимался контрабандой, ему грозит уголовная ответственность.

Контрабанда электроники и смартфонов является серьезным преступлением во многих странах, включая Китай. Это обычно влечет за собой строгие наказания и правовые последствия для нарушителей. Такие операции контрабанды могут причинить ущерб не только государственным органам, но и легальным производителям и потребителям.