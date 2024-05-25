Ulefone представит прочный смартфон Armor 25T Pro с тепловизором

В конце мая компания Ulefone планирует представить новый прочный смартфон Armor 25T Pro, но уже сейчас в сети оказались все основные характеристики и внешний вид устройства. Как сообщает источник, модель с поддержкой 5G появится в продаже на AliExpress с 1 июня по цене менее 300 долларов — 27 тысяч рублей.

Основная изюминка смартфона — тепловизионная камера ThermoVue для обнаружения объектов в диапазоне от -20°C до 550°C. Рядом с ней есть камера ночного видения на 64 Мп OmniVision OV64B1B и два инфракрасных светодиода. Не обошлось и без стандартного набора: основная камера с сенсором Samsung GN1 и фронтальная на 32 Мп с сенсором Samsung GD1.

Внутри Armor 25T Pro скрываются 6 ГБ памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 2.1 с поддержкой microSD до 2 ТБ. Процессор зависит от версии: в смартфоне на 5G стоит Dimensity 6300, а на 4G — Helio G99. Во всех случаях из коробки идет Android 14. А за батарею отвечает аккумулятор емкостью 6 500 мАч с проводной на 33 Вт и беспроводной на 30 Вт зарядкой.

На передней стороне устройства 6,78-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц, покрытый защищенным стеклом Gorilla Glass Victus. На задней стороне — классическая для Ulefone кевларовая текстура. Также смартфон имеет защиту от воды и пыли IP68/IP69K и военным стандартом MIL-STD-810H.

Отдельно упомянем наличие NFC-чипа, ИК-бластера, 3,5-мм разъема для наушников и сканера отпечатков пальцев, расположенного сбоку. На левой стороне Armor 25T Pro имеется пользовательская клавиша. Вес устройства 326 г и толщина 12,5 мм. Расцветка только одна — Frost Black.