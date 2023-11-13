Кинопоиск запустил субтитры для глухих и слабослышащих пользователей

Кинопоиск адаптировал более 100 фильмов и сериалов для слабослышащих и глухих зрителей, предоставляя расширенные субтитры. Субтитры не только передают речь персонажей, но и отражают их эмоции и звуковое сопровождение в кадре. В будущем все проекты онлайн-кинотеатра будут выпускаться с подобными субтитрами.

Список фильмов включает такие проекты, как “Цикады”, “Время “Спартака””, “Кибердеревня”, “Пищеблок”, “Триггер”, “Монастырь”, “Надвое”, “Фишер”, “Вампиры средней полосы”, а также “Треугольник печали”, “Джон Уик 4”, “Бойцовский клуб”, “1+1”, “Служебный роман”, “Москва слезам не верит” и другие. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте.

Субтитры SDH доступны в веб-версии Кинопоиска и в приложениях для iOS, Android и Smart TV. Кинопоиск разрабатывает субтитры с участием представителей сообщества людей с нарушениями слуха и привлекает специализированных подрядчиков. Несмотря на то, что субтитры создаются на русском языке, они доступны не только пользователям в России, но и в Казахстане и Беларуси. Фильмы, такие как “Майор Гром: Чумной Доктор”, “Гром: Трудное детство”, “Мажор в Сочи”, а также сериалы “Мажор”, “Метод”, “Фандорин.Азазель” уже доступны с подобными субтитрами.

Количество адаптированных для слабослышащих и глухих пользователей фильмов и сериалов будет постепенно увеличиваться.