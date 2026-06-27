Легендарный сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4К HDR
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Легендарный сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4К HDR

В коллекционное издание войдут все шесть сезонов, документальный фильм и дополнительные материалы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:07
Легендарный сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4К HDR

Warner Bros. анонсировала первое издание «Клана Сопрано» на 4K Ultra HD Blu-ray. Продажи стартуют 16 декабря 2026 года.

В комплект войдут 28 дисков, на которых разместят:

  • все 86 эпизодов сериала в разрешении 4K HDR;
  • документальный фильм «Wise Guy: David Chase and The Sopranos»;
  • дополнительные материалы, включая комментарии создателей и закулисные съёмки;
  • бонусные материалы о создании сериала.

Стоимость издания составит $149,99.

«Клан Сопрано» выходил с 1999 по 2007 год и считается одним из самых влиятельных сериалов в истории телевидения. За шесть сезонов проект получил 21 премию «Эмми», пять наград «Золотой глобус» и оценку 94 из 100 на Metacritic.

До этого сериал никогда не выпускался на физических носителях в формате 4K.

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