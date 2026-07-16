«Очень странные дела» получили VHS-версию к десятилетию сериала
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«Очень странные дела» получили VHS-версию к десятилетию сериала

К десятилетию сериала все восемь эпизодов первого сезона получили стилизацию под старые видеокассеты.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:16
«Очень странные дела» получили VHS-версию к десятилетию сериала

Netflix выпустил специальную VHS-версию первого сезона «Очень странных дел». Релиз приурочили к десятилетию сериала, премьера которого состоялась 15 июля 2016 года.

Обновлённые эпизоды получили характерные для видеокассет визуальные и звуковые эффекты: зернистость, полосы развёртки, цветовые искажения, помехи и приглушённый звук. Соотношение сторон также приблизили к квадратному телевизионному формату. Сюжет и содержание серий при этом не менялись.

VHS Special Edition доступна в Netflix как отдельная версия первого сезона. Формат подчёркивает атмосферу 1980-х, на которой изначально строилась стилистика сериала.

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По словам создателей шоу, братьев Даффер, остальные сезоны тоже могут получить подобную обработку, если специальная версия окажется востребованной у зрителей. Пока Netflix официально не подтвердил их выпуск.

К юбилею компания также опубликовала на YouTube ролик с ключевыми актёрами сериала, которые вспомнили десять лет работы над проектом.

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