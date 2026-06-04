Telegram тестирует расширенную Markdown-разметку и новые настройки встроенного браузера на Android
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Telegram тестирует расширенную Markdown-разметку и новые настройки встроенного браузера на Android

В бета-версии мессенджера появились таблицы, формулы, чек-листы и другие элементы сложного форматирования.
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Редакция The GEEK сегодня в 20:20
Telegram тестирует расширенную Markdown-разметку и новые настройки встроенного браузера на Android

Telegram тестирует поддержку расширенной Markdown-разметки в сообщениях. Новую функцию заметили в бета-версии Telegram для Android под номером 12.8, сообщает TgInfo.

Расширенный Markdown позволяет оформлять сообщения сложнее, чем обычное форматирование текста. В тестовой версии уже отображаются чек-листы, таблицы, формулы, блоки кода и другие структурированные элементы.

Пока функция работает только на просмотр. То есть Telegram Beta для Android может показывать сообщения с расширенной разметкой, но отправлять такие сообщения из приложения ещё нельзя. В будущем это поведение должно измениться.

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Появление расширенного Markdown выглядит логичным продолжением недавнего обновления Telegram. Ранее в мессенджере добавили нативный просмотр файлов с расширением .md через Instant View.

Если функцию доведут до публичного релиза, Telegram станет удобнее для длинных постов, технических заметок, инструкций, образовательных материалов и рабочих сообщений. Сейчас для таких сценариев пользователям часто приходится использовать внешние редакторы, документы или отдельные платформы.

В той же бета-версии появилась новая логика работы со встроенным браузером. Теперь отдельные ссылки можно открывать прямо внутри Telegram даже в том случае, если встроенный браузер отключён в настройках. Для этого нужно зажать ссылку и выбрать пункт «Open In-App».

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Кроме того, Telegram позволяет закреплять сайты, которые всегда будут открываться во встроенном браузере. Сделать это можно после открытия ссылки через пункт «Always open this site in-app» или вручную через настройки чата в разделе «Встроенный браузер», добавив нужный сайт в список.

Функция может быть полезна тем, кто обычно открывает ссылки во внешнем браузере, но хочет оставить часть сайтов внутри Telegram: например, каналы, сервисные страницы, документацию или быстрые веб-инструменты.

Ранее встроенный браузер Telegram был отключён по умолчанию для всех пользователей. Новая настройка делает подход гибче: браузер можно не включать полностью, но разрешить его для отдельных сайтов.

Когда расширенный Markdown и новые настройки браузера появятся в стабильной версии Telegram, пока неизвестно.

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