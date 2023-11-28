Обзор HUAWEI WATCH FIT SE: смарт-часы на «стероидах»

HUAWEI отличается своим подходом к наручным гаджетам, скрещивая смарт-часы и фитнес-браслеты. Очередной яркий пример этой тенденции — WATCH FIT Special Edition. В этом устройстве китайская компания попыталась соединить большой яркий экран и все плюсы умных часов, а также более 100 режимов тренировок, длительную автономность и другие характеристики фитнес-трекеров. Разбираемся, что получилось у HUAWEI и достойна ли новинка внимания.

Характеристики HUAWEI WATCH FIT SE

Модель: HUAWEI WATCH FIT Special Edition

Габариты (ШxДxТ): 30 мм x 46 мм x 10,7 мм, 21 г

Обхват запястья: 130-210 мм

Дисплей: 1,64″, AMOLED, 456×280, 326 ppi

Always-On Display (AOD): есть

Защита от воды: 5 Бар

Операционная система: HarmonyOS

Системные требования: Android 6.0 и выше, iOS 9.0 и выше

Связь: Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS

Стоимость на момент обзора: 6 699 рублей

Комплектация

Часы HUAWEI WATCH FIT SE поставляются в стандартной белой коробке, на лицевой стороне которой изображено само устройство, а на задней — основные характеристики. В комплект поставки входят:

Смарт-часы

Зарядная магнитная панель

Кабель для зарядки

Документация

Внешний вид

WATCH FIT SE представляют собой гармоничное сочетание функциональности смарт-часов и фитнес-браслета. Несмотря на свою легкость, которая обеспечивается за счет использования полимеров в корпусе, устройство имеет большой экран размером 1,64 дюйма.

Корпус часов не имеет бортиков, что придает им элегантный внешний вид. HUAWEI подчеркивает, что WATCH FIT SE созданы с учетом потребностей молодежи и отражают новые технологические тренды.

Устройство управляется одной кнопкой и сенсорным экраном. Сзади расположены датчики для отслеживания состояния пользователя и контактная площадка для зарядки.

Смарт-часы доступны в трех цветовых решениях — «Сияющий черный», «Туманно-розовый» и «Насыщенный зеленый», каждое из которых дополняет матовую металлическую рамку. Хоть ремешок съемный, его крепление нестандартное, что может ограничить возможности для замены.

Однако, предлагается широкий выбор циферблатов. Всего в галерее более 10 тысяч различных вариантов персонализации: как платных, так и бесплатных. Кроме того, есть возможность установить собственное изображение. Такая возможность позволяет ежедневно менять стиль аксессуара в соответствии с настроением или образом.

Дисплей

HUAWEI WATCH FIT SE оснащены качественным AMOLED-экраном размером 1,64 дюйма с разрешением 456×280 пикселей, плотностью пикселей 326 PPI и функцией Always On Display. Полезная площадь экрана составляет 70%, рамки есть, и они немаленькие, хотя при реальном использовании это совсем не бросается в глаза. На одной из представленных ниже фотографий активирован фонарик, позволяющий наглядно оценить рамки дисплея.

Дисплей поддерживает широкую цветовую гамму в 16,7 млн цветов и защищен изогнутым стеклом. Информацию видно при прямом солнечном свете даже без «выкручивания» яркости на максимум. Экран управляется жестами: тап или поднятие руки активирует его, а прикрытие ладонью или одеждой — гасит.

В стандартном режиме экран включается при поднятии руки, однако, иногда можно столкнуться с небольшой задержкой, поэтому привычнее активировать его нажатием кнопки. Функция Always On Display позволяет держать дисплей включенным на протяжении 20 минут. Для некоторых пользователей может пригодиться постоянная работа экрана, хотя данная возможность заметно сокращает автономность часов.

Функциональность

Смарт-часы совместимы, как с устройствами на базе iOS, так и с Android-смартфонами. Минимальные требования — EMUI 5.0, Android 6.0, iOS 9.0 или выше. Чтобы использовать устройство, необходимо установить на смартфон приложение «HUAWEI Здоровье», которое обеспечивает синхронизацию информации, позволяет менять циферблаты, а также контролировать получаемые данные и настраивать различные параметры. Для удобства QR-код для установки приложения находится прямо на коробке устройства.

HUAWEI WATCH FIT SE хоть и обладают встроенным навигационным модулем, который позволяет использовать их без смартфона, но не предлагают полную автономность. Например, отсутствие динамика и микрофона означает, что для приема/отклонения звонков и воспроизведения музыки требуется смартфон.

Среди ключевых функций часов — уведомления о входящих вызовах и возможность быстро прямо с запястья отвечать на сообщения в мессенджерах. Правда первая функция поддерживается только смартфонами на базе EMUI и Android 10 или выше, аналогично обстоят дела с быстрыми ответами. К сожалению, владельцы iPhone остались без этих полезных и актуальных функций, что обидно.

Помимо этого, гаджет обладает устойчивостью к пыли и воде, выдерживая погружение на глубину до 50 метров (давление до 5 атмосфер).

Режимы тренировок и мониторинг здоровья

Внутри WATCH FIT SE большое количество функций для любителей активного образа жизни. Устройство оснащено более чем 100 режимами тренировок, включая бег, танцы, плавание, футбол, баскетбол, киберспорт и другие, а встроенный GPS-модуль позволяет отслеживать перемещения пользователя, что особенно полезно при занятиях бегом, так как позволяет отказаться от необходимости брать смартфон с собой.

Смарт-часы предлагают круглосуточный мониторинг физической активности, включая подсчет шагов и продолжительности интенсивных тренировок. Они также обладают функцией установки целей перед началом тренировки и вибрируют при достижении поставленной задачи, способствуя формированию здоровых привычек. Кроме того, устройство обладает следующими полезными технологиями:

HUAWEI TruSleep 3.0 — мониторинг сна за счет анализа множества параметров, включая частоту сердечных сокращений и движения тела. По пробуждению часы предоставляют оценку качества сна и позволяют отслеживать его стадии

HUAWEI TruSeen 5.0 — обновленная технология мониторинга пульса на базе искусственного интеллекта с усовершенствованными датчиками ФПГ. При высоком/низком пульсе часы вибрируют и отправляют соответствующее уведомление

Мониторинг насыщение крови кислородом (SpO2) — с помощью алгоритмов оптического луча и мониторинга, часы выполняют измерение уровня кислорода в крови

HUAWEI TruRelax — технология мониторинга ментального здоровья и отслеживания уровня стресса. При наличии проблем смарт-часы предложат медитативные практики и дыхательные упражнения

Отслеживание менструального цикла — мониторинг цикла, а также возможность вести календарь, планировать беременность и отслеживать другие показатели

Автономность

Хотя официальные данные о емкости батареи HUAWEI WATCH FIT SE не представлены, по неофициальной информации, она составляет около 180 мАч. Контактная площадка для зарядной панели традиционно находится снизу, фиксируется крепко, однако, ее можно подключить только одной стороной.

Продолжительность работы устройства варьируется в зависимости от активности: при стандартном использовании батарея прослужит около недели, при активации функции Always On Display продолжительность работы сокращается до 3 дней, а при максимально экономном использовании часов хватит примерно на 9 дней.

Одним из преимуществ HUAWEI WATCH FIT SE является быстрая зарядка — 5 минут подключения к источнику питания обеспечивают до одного дня работы, а полная зарядка достигается всего за 45 минут.

Итоги

HUAWEI WATCH FIT SE являются усовершенствованной версией базовой модели, выпущенной три года назад, и представляют собой удачное сочетание функций смарт-часов и фитнес-браслета.

В целом, гаджет от HUAWEI является хорошим выбор для тех, кто хочет немного функций умных часов и весь необходимый набор для отслеживания физической активности и здоровья. Все это красит стоимость, которая на официальном сайте компании без скидок составляет 6700 рублей.

Anatoly Плюсы Более 100 режимов тренировок

Поддержка Android и iOS

Большой яркий дисплей

Стильный внешний вид

Быстрая зарядка

Защита от воды Недостатки Урезан функционал для устройств на iOS

Отсутствие динамика/микрофона

Ограничение выбора ремешка