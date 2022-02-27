Банк России порекомендовал использовать пластиковые карты

Банк России рассказал, какие карты будут работать с бесконтактной оплатой через смартфоны и смарт-часы.

Сервисы Apple pay, Google Pay и Samsung Рay работают с картами всех российских банков, кроме попавших под санкции, а именно: ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и Открытие.

Платежи через вышеупомянутые сервисы для карт, выпущенных другими банками (СберБанк, Альфа-Банк, Тинькофф и др.), могут не проходить, если терминал оплаты или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков.

Кроме того, рекомендуется носить с собой пластиковую карту, чтобы была возможность оплатить товар или услуги без pay-сервисов.

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