Samsung отключит карты «Мир» от Samsung Pay

С 3 апреля добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay станет недоступно. Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения, сообщается на сайте компании.

В Samsung Pay хранится электронная копия банковской карты, поэтому её удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.

При этом добавление и использования клубных карт/карт постоянного клиента будет работать без изменений. Также сохранится возможность использовать карту Тройка.

Однако пользователи также могут загружать приложение Mir Pay и продолжать оплачивать покупки бесконтактным способом.