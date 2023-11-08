Смартфоны на российской ОС «Аврора» получат платёжное приложение «СБПэй»

В начале неделе поступили в продажу первые российские смартфоны и планшеты, работающие под управлением отечественной операционной системы «Аврора», а сегодня стало известно, что эти устройства получат платёжное приложение «СБПэй».

Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир» и СБП) будет работать на устройствах с ОС «Аврора» точно так же, как и на iOS и Android-девайсах. Пользователи смогут расплачиваться за покупки в офлайн-магазинах через QR-код или NFC.

На данный момент «СБПэй» уже тестируется на устройствах с ОС «Аврора», а рабочий прототип покажут 8 ноября на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023. Когда закончатся тестирование приложения, его опубликуют в магазине RuStore.