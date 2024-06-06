Официально: Nothing Phone (3) выйдет в следующем году

Основатель и генеральный директор Nothing Карл Пей опубликовал видео, в котором обсудил планы компании по внедрению функций ИИ на своих устройствах и намекнул на Nothing Phone (3).

По его словам, нет никаких сомнений в том, что в обозримом будущем смартфоны будут основным потребительским форм-фактором искусственного интеллекта.

«Необходимо пересмотреть то, как мы используем наши смартфоны. Текущий пользовательский опыт не менялся более десяти лет! В следующую эпоху нам нужен высокоперсонализированный, динамичный и мультиплатформенный интерфейс. Такой, который также создает человеческую связь, делая взаимодействие с технологиями более комфортным» Карл Пей

Именно в этом направлении и будет двигаться Nothing. В связи с этим Phone (3) выйдет в следующем году и получит функции искусственного интеллекта, которые в настоящее время разрабатываются.

Согласно концепции, компания хочет встроить ИИ в операционную систему Nothing OS, что позволит преобразить домашний экран в «центр контекстной, актуальной информации».

Кроме того, появится высокоперсонализированный ИИ-компаньон. Его сделают более человечным, в частности, добавят глаза и человеческий голос. Поскольку он мультимодальный, он будет способен обрабатывать различные типы данных, такие как изображения, текст и речь.

«Посмотрите на то, как мы вступаем в гонку потребительского ИИ!» Карл Пей

Правда это или же Nothing вновь подогревает интерес к своим продуктам, узнаем уже в июле. Именно в середине второго месяца лета компания презентует свои флагманские устройства.