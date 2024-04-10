10 апреля «Яндекс» представил Алису нового поколения – обновленный виртуальный ассистент на основе нейросети YandexGPT. Он доступен для всех пользователей на основных устройствах и платформах.

С обновлением Алиса научилась упрощать сложные концепции благодаря внедрению нейросети YandexGPT, обученной на обширных данных из сети. Прежде Алиса могла предоставить ответы лишь на 60% запросов пользователей, оставляя остальные без ответов или предлагая выполнить поиск в интернете. Теперь же она способна отвечать на 95% вопросов, указывая при этом на источники найденной информации.

Взаимодействие с Алисой стало более простым, теперь не нужно переходить в режим «Давай придумаем», а достаточно задать вопрос напрямую. Ассистент стал умнее, в частности в три раза снизилось количество галлюцинаций по сравнению с «Давай придумаем».

К тому же, для более удобной работы с текстами был создан отдельный Чат с Алисой на a.ya.ru, где удобно работать с различными текстовыми материалами. Этот чат синхронизируется между устройствами, позволяя продолжить диалог с любого места, и предлагает вести несколько разговоров одновременно, сохраняя контекст и историю каждого из них отдельно.

Алиса научилась следить за контекстом беседы, позволяя менять темы без потери сути разговора. Она стала более интерактивной, задает уточняющие вопросы для лучшего понимания запросов пользователя и способна терпеливо ждать ответа, если собеседник на момент отвлекся.

Кроме того, появилась опция Алиса Про для тех, кому нужна самая мощная нейросеть «Яндекса» YandexGPT 3 Pro для решения творческих задач или помощь виртуальной няни.