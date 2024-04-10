«Яндекс» представил Алису Про с мощной нейросетью YandexGPT 3 Pro по подписке

10 апреля «Яндекс» представил Алису нового поколения, которая основана на нейросети YandexGPT, а также подписку «Про» с YandexGPT 3 Pro для пользователей, нуждающихся в расширенных возможностях ИИ.

Дополнительная опция Яндекс Плюса «Про» предоставляет доступ к продвинутой генеративной нейросети компании YandexGPT 3 Pro. Благодаря ей, Алиса может давать развернутые ответы, адаптироваться к разным стилям и форматам, а также выполнять особо сложные задачи.

В компании отметили, что это актуально для профессионалов в области маркетинга, журналистики и копирайтинга, которым необходимо создавать оригинальные тексты, генерировать идеи и организовывать творческие сессии в сотрудничестве с Алисой.

Кроме профессионального применения, Алиса Про оказывает помощь в домашних делах, выступая в роли виртуальной няни. Она помогает в формировании полезных привычек у детей, контролирует соблюдение ежедневного режима, предлагает образовательные игры и квесты от «Яндекс Учебника», направленные на познание мира, развитие мышления и подготовку к школе.

Подписчикам «Яндекс Плюс» доступ к Алиса Про предоставляется за плату в 100 рублей в месяц, с возможностью бесплатного тестирования функционала на протяжении 6 месяцев.