Apple выпустила новую iOS 14.7

Apple выпустила для всех желающих свежее обновление iOS 14.7. Апдейт приносит множество нововведений, повышает стабильность работы и исправляет ошибки.
Список самых значимых нововведений:
Поддержка внешнего аккумулятора MagSafe
Добавлена поддержка нового внешнего аккумулятора MagSafe, который представили совсем недавно. Новинка совместима только с серией iPhone 12.
Качество воздуха
В приложениях Погода и Карты теперь отображается информация о качестве воздуха. Пока работает для Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Франции и Южной Корее.
Делиться плейлистом
Apple вернула в Apple Music возможность делиться своим плейлистом.
Паузы при воспроизведении Lossless и Dolby Atmos
Исправлен баг, который мог остановить воспроизведение музыки при прослушивании треков в качестве Lossless и Dolby Atmos.
Обслуживание аккумулятора iPhone 11
Исправлена ошибка, которая отображала ошибочное уведомление о необходимости обслуживания аккумулятора в iPhone 11.
Вес обновления составляет 922 Мб. Загрузить iOS 14.7. можно уже сегодня по воздуху.
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