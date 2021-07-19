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Новости

Apple выпустила новую iOS 14.7

Apple выпустила для всех желающих свежее обновление iOS 14.7. Апдейт приносит множество нововведений, повышает стабильность работы и исправляет ошибки.

Список самых значимых нововведений:

Поддержка внешнего аккумулятора MagSafe

Добавлена поддержка нового внешнего аккумулятора MagSafe, который представили совсем недавно. Новинка совместима только с серией iPhone 12.

Качество воздуха

В приложениях Погода и Карты теперь отображается информация о качестве воздуха. Пока работает для Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Франции и Южной Корее.

Делиться плейлистом

Apple вернула в Apple Music возможность делиться своим плейлистом.

Паузы при воспроизведении Lossless и Dolby Atmos

Исправлен баг, который мог остановить воспроизведение музыки при прослушивании треков в качестве Lossless и Dolby Atmos.

Обслуживание аккумулятора iPhone 11

Исправлена ошибка, которая отображала ошибочное уведомление о необходимости обслуживания аккумулятора в iPhone 11.

Вес обновления составляет 922 Мб. Загрузить iOS 14.7. можно уже сегодня по воздуху.

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