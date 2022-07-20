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Новости

Хакеры анонсировали джейлбрейк Cheyote для взлома iOS 15

Группировка хакеров The Odyssey Team объявила о создании первого джейлбрейка для iOS 15. Инструмент получил название Cheyote.

Один из разработчиков Cheyote поделился на Reddit некоторыми подробностями. По его словам работа над инструментом идёт полным ходом, а первые результаты продемонстрируют в ближайшее время.

Отмечается, что Cheyote изначально будет работать только с iOS 15.0 до iOS 15.1.1. В будущем, возможно, появится джейлбрейк для более свежих сборок iOS.

Сама Apple крайне негативно относится к джейлбрейкерам. Она отмечает, что из-за взлома повышается вероятность кражи личных данных и делает их смартфоны максимально небезопасными. Несмотря на это, купертиновская корпорация в своё время наняла на работу некоторых создателей инструментов для джейлбрека. Они занимаются безопасностью, нахождением и устранением дыр в системе.

Джейлбрек (jailbreak) позволяет расширять функционал iOS за счёт «твиков» из неофициальных магазина приложений, а также обходить системные ограничения. После выхода iOS 10 популярность джейлбрека начала стремительно падать, так как Apple лично добавила в систему некоторых «фишки». В 2018 году создатель Cydia и вовсе объявил о закрытии проекта.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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