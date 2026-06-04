Яндекс Музыка научилась запускать «Мою волну» по настроению

Яндекс Музыка обновила «Мою волну»: теперь её можно запускать по свободному текстовому запросу.

Пользователь может написать, какая музыка ему нужна прямо сейчас: для концентрации, прогулки, тренировки, отдыха после сложного дня или конкретного настроения. ИИ-компаньон люмен переводит такой запрос в параметры для рекомендательной системы.

Подборка остаётся персональной. «Моя волна» учитывает вкусы пользователя, историю прослушивания, характеристики треков, время суток, день недели и устройство, с которого включают музыку.

Алгоритмы анализируют жанр, язык, текст песни, звучание и контекст, в котором трек встречается в плейлистах. Также появился отдельный алгоритм для распознавания музыкальных инструментов — например, можно попросить треки с саксофоном.

Функция доступна в поиске Яндекс Музыки на Android, iOS, в веб-версии и десктопном приложении для пользователей в России и Беларуси.