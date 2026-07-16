OPPO может свернуть OnePlus за пределами Китая и сократить бизнес realme
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OPPO может свернуть OnePlus за пределами Китая и сократить бизнес realme

OnePlus может покинуть США, Европу и позднее другие международные рынки.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:19
OPPO может свернуть OnePlus за пределами Китая и сократить бизнес realme

OPPO готовит масштабную реструктуризацию смартфонного бизнеса, которая может затронуть сразу два её бренда. По данным Bloomberg, компания планирует постепенно свернуть деятельность OnePlus за пределами Китая, а также заметно сократить присутствие realme.

OnePlus может начать уход с рынков США и Европы уже в ближайшее время. В дальнейшем бренд якобы прекратит работу в большинстве международных регионов, включая Индию, к 2027 году. Основным рынком для OnePlus в таком случае останется Китай.

Ранее уже сообщалось о сокращении штата OnePlus в Европе, уменьшении ассортимента и передаче части операций материнской OPPO. Представители бренда отрицали полный уход и обещали продолжить поддержку уже проданных смартфонов, однако последние сообщения пока официально не прокомментировали.

Одновременно OPPO якобы намерена вывести realme с китайского рынка. При этом о полном закрытии бренда речи пока не идёт. Компания может продолжить продажи в других странах, уделяя особое внимание Северной Европе, включая Финляндию, Данию, Швецию и Исландию.

Будущее realme в Индии и других крупных регионах остаётся неясным. Ранее стало известно об уходе руководителя индийского подразделения и возможной интеграции realme и OnePlus в общую структуру OPPO.

Источники Bloomberg связывают реструктуризацию с финансовыми трудностями, замедлением продаж и растущими расходами на работу сразу нескольких похожих брендов. OnePlus, realme и OPPO давно используют близкие аппаратные платформы и программные решения, поэтому сохранение отдельных подразделений постепенно теряет экономический смысл.

Для российского рынка последствия пока неизвестны. OnePlus и realme официально не раскрывали планы по прекращению продаж или поддержки устройств. До заявления компаний информацию стоит воспринимать как неподтверждённую.

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