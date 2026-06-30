«Яндекс Браузер» научился сохранять голоса при дубляже видео на семи новых языках
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«Яндекс Браузер» научился сохранять голоса при дубляже видео на семи новых языках

Теперь опция работает не только с английским, но и с итальянским, испанским, французским, китайским, японским, корейским и немецким языками.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:13
«Яндекс Браузер» научился сохранять голоса при дубляже видео на семи новых языках

«Яндекс Браузер» обновил функцию автоматического дубляжа видео. Теперь технология может сохранять тембр и интонации оригинальных спикеров при переводе ещё с семи языков.

Поддержка появилась для итальянского, испанского, французского, китайского, японского, корейского и немецкого языков. Раньше такая возможность работала только при переводе роликов с английского.

Функция доступна в «Яндекс Браузере» при просмотре видео на YouTube, «VK Видео», «Дзене», Rutube и в поиске. Для использования режима нужно авторизоваться через «Яндекс ID».

«Яндекс» начал внедрять дубляж с сохранением голоса в апреле 2025 года. Тогда компания дообучила ИИ-модель так, чтобы при переводе роликов она передавала не только смысл речи, но и особенности голоса, тембр и интонации говорящего.

Автоматический перевод видео остаётся одной из ключевых функций «Яндекс Браузера». Он позволяет смотреть ролики на иностранных языках без субтитров и с озвучкой, близкой к оригинальной речи.

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