30 популярных российских Android-приложений теперь распознают VPN

Большинство передает данные на свои серверы, а некоторые умеют определять полный список установленных VPN-клиентов.
30 популярных российских Android-приложений способны определять использование VPN. Большинство из них передают сведения о таких подключениях на свои серверы для последующей обработки. К такому выводу пришли эксперты RKS Global* после повторного исследования.

Специалисты провели статический анализ обновленных версий APK (26 из 30 обновились между 7 и 16 апреля). Они декомпилировали приложения и проверили их по 68 контрольным параметрам в 12 категориях.

Под проверку попали: Яндекс Браузер, Яндекс Карты, Яндекс Маркет, Яндекс Еда, Яндекс Go, Яндекс Музыка, Дзен, Почта Mail.ru, МегаФон, Mir Pay, Госуслуги, ВКонтакте, VK Music, Мой МТС, Сбербанк Онлайн, Т-Банк, VK Видео, Wildberries, Кинопоиск, Ozon, Самокат, RuStore, ВТБ Онлайн, Avito, Альфа-Банк, 2ГИС, Мегамаркет, Одноклассники, MAX и Rutube.

Ключевые выводы повторного анализа:

  • Все 30 из 30 приложений детектируют VPN (при первом анализе было 22 из 30).
  • 20 из 30 активно блокируют или ограничивают функционал при обнаружении VPN.
  • 7 приложений (Wildberries, 2ГИС, МТС, Ozon, Мегамаркет, RuStore и Одноклассники) получают полный список установленных VPN-клиентов. Ранее подобный механизм применялся лишь в отдельных случаях.
  • Число обнаруженных методов VPN-детекции выросло с 6 до 10.

Усиление контроля, по мнению экспертов, связано с рекомендациями Минцифры. Ранее появилась информация, что ведомство обязало российские платформы с 15 апреля ограничить доступ пользователям с VPN.

* основатель проекта, Саркис Дарбинян, внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

