Telegram тестирует расширенный редактор сообщений на iOS и Android
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Telegram тестирует расширенный редактор сообщений на iOS и Android

Оформлять длинные посты станет проще.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Telegram тестирует расширенный редактор сообщений на iOS и Android

В бета-версии Telegram 12.9 тестируют расширенный редактор текста для iOS и Android. Он открывает поле ввода на весь экран и позволяет удобнее оформлять длинные сообщения.

На iOS кнопку ИИ-редактора заменили на кнопку создания текста с Markdown-разметкой. После нажатия поле ввода разворачивается в полноэкранный редактор. В нём можно использовать заголовки, списки, таблицы, ссылки, вложения, жирный и курсивный текст.

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На Android редактор тоже открывается на весь экран. Его можно вызвать через новую иконку над кнопкой отправки сообщения. Кроме форматирования, пользователи смогут быстрее перемещать вложения внутри сообщения и генерировать текст с помощью встроенного ИИ.

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Обычный ИИ-редактор текста при этом не исчез. В Telegram для Android его перенесли в левую часть панели, над кнопкой отправки эмодзи. Если сообщение преобразовать в статью, значок ИИ появляется уже внутри полноэкранного редактора.

Поддержка сообщений с расширенным форматированием появилась в Telegram 12.8. Среди доступных форматов — стили текста и заголовки, таблицы, математические формулы, блоки кода, блочные и выпадающие цитаты, коллажи и слайд-шоу.

Пока функция доступна только в бета-версиях Telegram. Когда новый редактор появится в стабильной сборке, неизвестно.

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