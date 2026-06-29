Samsung закроет фирменное приложение «Сообщения»

Samsung окончательно прекратит поддержку приложения Samsung Messages в июле 2026 года. Владельцам современных смартфонов Galaxy компания рекомендует заранее перейти на Google Messages.

Samsung уже несколько лет постепенно переводит пользователей на приложение Google Messages. На новых устройствах Galaxy оно установлено по умолчанию, а фирменный клиент перестал быть основным ещё в прошлом году.

Главная причина перехода — поддержка стандарта RCS. В Google Messages доступны подтверждения прочтения, индикаторы набора текста, современные групповые чаты, реакции на сообщения и отправка фотографий и видео в более высоком качестве.

Изменение затронет только современные устройства. Смартфоны Galaxy под управлением Android 11 и более ранних версий смогут продолжить использовать Samsung Messages.

Июль станет последним месяцем существования фирменного приложения Samsung Messages для большинства актуальных смартфонов Galaxy.