Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro | The GEEK
close
Новости

Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro

К подлинности утечки есть вопросы.

В интернете появились макеты нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra в трех цветах: серебристом, оранжевом и золотистом. Это вызвало много разговоров, так как оранжевый цвет подозрительно похож на Cosmic Orange в iPhone 17 Pro.

Сразу после появления макетов, компанию Samsung снова начали обвинять в том, что она копирует дизайн у конкурентов.

Однако, стоит помнить, что эти изображения — всего лишь утечка. До официальной презентации, которая ожидается в январе, планы Samsung могут измениться, и не факт, что S26 Ultra действительно выйдет в оранжевом цвете.

Более того, известный инсайдер OnLeaks уже усомнился в подлинности этого изображения, предположив, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

id·212146·20251008_1940
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов
Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября
Представлен лимитированный Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»
Apple выпустила iOS 26.1 beta 2
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)
Этот день настал: Sony перестала класть зарядные USB-кабели в комплект к смартфонам
Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)
Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса
iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором
13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8
СМИ пишут о царапинах на iPhone 17 Pro, но проблема касается лишь витринных образцов
Названы самые популярные модели линейки iPhone 17 у россиян

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры