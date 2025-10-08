Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro

В интернете появились макеты нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra в трех цветах: серебристом, оранжевом и золотистом. Это вызвало много разговоров, так как оранжевый цвет подозрительно похож на Cosmic Orange в iPhone 17 Pro.

Сразу после появления макетов, компанию Samsung снова начали обвинять в том, что она копирует дизайн у конкурентов.

Однако, стоит помнить, что эти изображения — всего лишь утечка. До официальной презентации, которая ожидается в январе, планы Samsung могут измениться, и не факт, что S26 Ultra действительно выйдет в оранжевом цвете.

Более того, известный инсайдер OnLeaks уже усомнился в подлинности этого изображения, предположив, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.