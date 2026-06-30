В России заработал сервис «ГдеБЕНЗ» для мониторинга ситуации на заправках

В России запустили краудсорсинговую карту «ГдеБЕНЗ», которая помогает водителям отслеживать наличие топлива, очереди и возможные лимиты на АЗС. Сервис создал энтузиаст, а данные на карте обновляют сами пользователи.

На карте можно посмотреть, где сейчас есть бензин или дизель, где топлива осталось мало, где образовалась очередь, а где действуют ограничения на заправку. В сервисе также доступны фильтры по типу топлива, включая АИ-92, АИ-95 и дизель.

Информация в «ГдеБЕНЗ» поступает не от заправочных сетей, а от водителей. Пользователи оставляют отметки на карте и помогают другим понять, стоит ли ехать на конкретную АЗС или лучше выбрать другую точку по маршруту.

Создатель сервиса отдельно отмечают, что данные основаны на пользовательских сообщениях и не гарантируют наличие топлива на конкретной станции. Перед поездкой стоит проверять свежесть отметок и учитывать, что ситуация на АЗС может меняться в течение дня.