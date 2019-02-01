Epic Games поиронизировала над Apple

После блокировки Fortnite в App Store и Google Play, компания Epic Games подала в суд на обе корпорации, а также выпустила шутливый видеоролик Nineteen Eighty-Fortnite, который известную рекламу самой компании из Купертино.

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Оригинал сняли в 1984 году. Тогда на рынке властвовала IBM, которая практически монополизировала продажи компьютеров. У Apple была отличная модель Apple II провальная Apple III.

Оригинальная реклама 1984 года

Тогда был снят ролик, стилизованный под роман Оруэлла «1984». В нём показали тоталитарное государство, где каждый шаг контролируется «Большим братом», а любое неповиновение жестоко наказывается. Забавно, что тогда диктатором была IBM, а революционером — Apple.

В новом ролике «яблочная» компания заняла место государства, а революцию осуществляет Epic Games. Само собой, создать такой ролик, подготовить иски и прочее — дело не одного дня. Очевидно, создатели Fortnite готовились заранее.