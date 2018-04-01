iPhone в стиле Tesla продают за $15 000

Российская компания Caviar на днях анонсировала своё новое творение — iPhone 11 Pro в стиле Tesla. Компания рассказала, что такой смартфон будет выпущен всего в 99 экземплярах. Но вот его стоимость не раскрыла и решила делиться прайсом только по запросу.

Вероятно, Caviar решила не шокировать покупателей. А есть чем: iPhone Cyberphone обойдётся владельцам в $15 860. Кстати полноценный пикап от Tesla стоит от $40 000. По сравнению с Cyberphone — сущие копейки.

Что касается дизайна, то сходство смартфона с пикапом Cybertruck, действительно, есть. Caviar заменила корпус на титан, а также разработала специальную крышку для защиты дисплея, которая легко превращается в подставку.

