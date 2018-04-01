iPhone в стиле Tesla продают за $15 000
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

iPhone в стиле Tesla продают за $15 000

Российская компания Caviar на днях анонсировала своё новое творение — iPhone 11 Pro в стиле Tesla. Компания рассказала, что такой смартфон будет выпущен всего в 99 экземплярах. Но вот его стоимость не раскрыла и решила делиться прайсом только по запросу.

Вероятно, Caviar решила не шокировать покупателей. А есть чем: iPhone Cyberphone обойдётся владельцам в $15 860. Кстати полноценный пикап от Tesla стоит от $40 000. По сравнению с Cyberphone — сущие копейки.

  • Iphone 11 Tesla Cybertruck Caviar 2
  • Iphone 11 Tesla Cybertruck Caviar
  • 2e078b1f 5458 45a9 83b8 11dcd2c05892

Что касается дизайна, то сходство смартфона с пикапом Cybertruck, действительно, есть. Caviar заменила корпус на титан, а также разработала специальную крышку для защиты дисплея, которая легко превращается в подставку.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить