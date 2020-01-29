Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Совсем недавно Илон Маск представил концептуальный автомобиль типа пикап Cybertruck. В этот раз российская компания Caviar, выпустила люксовую версию iPhone 11 Pro в стиле кибертрака.

  • Iphone 11 Tesla Cybertruck Caviar 2
  • Iphone 11 Tesla Cybertruck Caviar

Компания заменила корпус на титан, а также разработала специальную крышку для защиты дисплея, которая легко превращается в подставку.

Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Стоимость смартфона не разглашается, а его цена сообщается только потенциальным покупателям.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить