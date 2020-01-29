Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Совсем недавно Илон Маск представил концептуальный автомобиль типа пикап Cybertruck. В этот раз российская компания Caviar, выпустила люксовую версию iPhone 11 Pro в стиле кибертрака.

Компания заменила корпус на титан, а также разработала специальную крышку для защиты дисплея, которая легко превращается в подставку.

Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Стоимость смартфона не разглашается, а его цена сообщается только потенциальным покупателям.